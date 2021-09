Italia’s Got Talent 2022, cambia la giuria: tutte le novità

Italia’s Got Talent 2022 è pronto a partire con tante novità e l’addio da parte di un giudice: da chi sarà sostituito?

La giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del talento! Diamo il benvenuto a @eelst come quarto giudice di Italia’s Got Talent 🎉 e bentornati a @lodocomello, @maramaionchi, @mafaldina88 e a @frankmatano. 🚀 ✨#IGT torna presto su @SkyItalia! pic.twitter.com/a1faUbbwHs — Fremantle Italy (@FremantleIT) September 28, 2021

Italia’s Got Talent 2022 prende sempre più forma ed è ora di dire addio ad un amato giudice del talent show. Quest’anno, infatti, tra la giuria non compare più il nome dell’imprenditore statunitense Joe Bastianich che ha fatto parte del programma l’anno scorso.

Confermatissimi Frank Matano e Mara Maionchi che ritrovano accanto a loro un compagno d’avventura di LoL – Chi ride è fuori, la new entry di quest’anno, Elio e le storie tese. A completare il banco di giurati ci sarà, anche quest’edizione, Federica Pellegrini.

Italia’s Got Talent 2022, confermata anche Lodovica Comello

Un’altra conferma per Italia’s Got Talent 2022 è quella di Lodovica Comello che, per questo suo terzo anno di conduzione del programma, spera di vivere la finale. Le scorse due edizioni, infatti, l’assenza della conduttrice è stata voluta da cause maggiori: la gravidanza nel 2020 ed il Covid nel 2021.

Quest’anno Italia’s Got Talent prenderà vita soltanto su Sky Uno e NowTV. Così come anche Pechino Express, la scelta di portare il talent show per i soli abbonati Sky è per tutelarne l’esclusività degli utenti che si sono già visti privati della Serie A.