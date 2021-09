GF Vip 6, Selvaggia Roma accusa un concorrente: “Playboy di cartone”

Un duro attacco da parte di Selvaggia Roma ad uno dei concorrenti del GF Vip 6 che le ha scritto su Instagram

Quest’anno Selvaggia Roma ha un appuntamento fisso davanti allo schermo, su Canale 5, il lunedì ed il venerdì. È infatti dall’inizio del GF Vip 6 che l’ex gieffina commenta con i suoi followers le puntate, come un’opinionista da casa. In merito alla situazione Tommaso-Valentina, non ha mai speso parole dolci per la coppia, ma ancor meno per l’ex concorrente di Temptation Island ed attuale gieffino.

In particolare, dopo un duro attacco, Tommaso Eletti ha provato a spiegarsi tramite un messaggio su Instagram dandole il suo punto di vista. Selvaggia Roma ha preso la palla al balzo per rispondergli tramite le sue stories.

Selvaggia Roma attacca Tommaso Eletti su Instagram

Dopo aver pubblicato gli screen in cui Tommaso Eletti tenta di giustificarsi, Selvaggia Roma commenta: “Amore della zia, mi dispiace tantissimo se ti sei sentito attaccato. Non è che sospetto che sei in cerca di notorietà, ne sono assolutamente certa”. Poi è passata anche a Valentina: “Per quanto io possa non aver apprezzato i suoi interventi, sinceramente penso che non possa essere uscita da Temptation Island peggio di come sei uscito tu”.

Non contenta, l’ex gieffina ha asserito: “Hai predicato da moralista ed agito da PlayBoy di cartone tradendola davanti tutta Italia indegnamente, proprio tu che avevi le crisi per un bikini e dici a lei che non ti ha mai amato. Io glielo auguro, lo spero per lei. Innamorarsi di una persona che è al limite della necessità di una cura psichiatrica è una delle cose peggiori che possa capitare nella vita”.