GF Vip 6, che bomba: passione tra Soleil e il fidanzato di un’altra concorrente

Grandi novità all’interno del GF Vip 6, con Soleil Sorge che fa esplodere la passione con il fidanzato di un’altra concorrente: cosa succede nel reality.

Tra i concorrenti meno amati di questo GF Vip 6 c’è senza ombra di dubbio Soleil Sorge. Dopo le numerose litigate degli ultimi giorni, un nuovo scoop potrebbe cambiare le dinamiche del reality. Infatti stando al giornalista Alberto Dandolo di Dagospia, Soleil prima di entrare nella casa avrebbe avuto un flirt con Alessandro Rossi, attuale fidanzato di Francesca Cipriani.

L’imprenditore di Cesenatico ha rubato il cuore della soubrette. La Cipriani, infatti, è pazza di Rossi e nelle ultime puntate abbiamo visto come si sia strappata i capelli solamente sentendo la voce del proprio fidanzato dallo studio. In molti, quindi, si chiedono quale sia la reazione di Francesca nel caso in cui questo gossip arrivi all’interno della casa. Andiamo quindi a scoprire chi è Alessandro Rossi e come ha fatto perdere la testa alla Cipriani.

GF Vip 6, chi è Alessandro Rossi: la vita del fidanzato di Francesca Cipriani

Nel corso del GF Vip 6, Francesca Cipriani ha avuto modo di raccontare del suo amore con Alessandro Rossi. L’uomo nella vita è un imprenditore edile e arredatore di Cesenatico. I due avrebbero una relazione stabile, con il loro amore che va a gonfie vele. Inoltre Alessandro ha promesso alla 30enne di aspettarla fuori dalla casa, con la relazione pronta a resistere nonostante la lontananza.

Proprio parlando del suo fidanzato, Francesca ha confessato: “Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena“. La rivelazione è arrivata al settimanale ‘Chi Magazine’ proprio di Alfonso Signorini. Inoltre la showgirl ha aggiunto: “Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati“.

Adesso però i telespettatori del reality sono pronti a scoprire se la voce della presunta relazione tra Alessandro Rossi e Soleil Sorge arriverà all’interno della casa. Infatti sarà interessante capire la reazione della soubrette e se questo gossip metterà ancora di più in cattiva luce Soleil, la concorrente meno amata della casa più spiata dagli italiani.