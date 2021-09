Fortnite, svelata una nuova spettacolare skin di ottobre

Come di consueto, Fortnite ha appena annunciato la nuova skin che entrerà a far parte del pacchetto Crew nel mese di ottobre

Nonostante l’arrivo della Stagione 8, le novità su Fortnite non sono di certo finite qui. Leaker e dataminer si stanno dando da fare per scovare nuovi indizi e possibili prove su quelli che sono i piani di Epic Games per il futuro. Si parla chiaramente di skin e altri accessori, ma anche tornei esclusivi ed eventi.

Proprio a tal proposito, nelle scorse ore la software house ha svelato in esclusiva quali saranno i contenuti di ottobre 2021 per tutti gli abbonati al servizio Fortnite Crew. Come già anticipato con un leak, il prossimo pack sarà Origini del Caos, una nuova versione del passato dell’Agente del caos.

Fortnite Crew, tutti i dettagli sul pack di ottobre

Per gli abbonati al servizio Crew di Fortnite, il mese di ottobre sarà ricco di sorprese. Con un lungo post sul suo sito ufficiale, Epic Games ha svelato quello che sarà il pack Origini del caos. Torna l’Agente del caos in una nuova versione del passato. Il set della Prima Ombra di Mida non includerà esclusivamente la skin, ma anche alcuni oggetti decorativi. C’è il dorso Pacchetto assorbimento, lo strumento da raccolta Mazza mutogena e la copertura per armi e veicoli Dominio mondiale.

Inoltre, gli abbonati riceveranno come di consueto 1.000 V-Buck e l’accesso immediato al Pass Battaglia della Stagione 8. Ricordiamo che tutti questi contenuti saranno accessibili già a partire da venerdì 1° ottobre 2021 alle ore 2:00 italiane.