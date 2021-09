Canale 5, ora è ufficiale: la scelta definitiva su De Filippi, D’Urso, Toffanin e Tatangelo

Mediaset decide la programmazione del palinsesto domenicale di Canale 5. Quale sarà il futuro di De Filippi, D’Urso, Toffanin e Tatangelo.

Sono in arrivo grandi cambiamenti per Canale 5. Pier Silvio Berlusconi nel corso del 2021 ha già deciso di escludere Barbara D’Urso a causa del calo degli ascolti. L’Amministratore Delegato Mediaset adesso deve decidere la programmazione per la domenica, specie dopo il grande ritorno di ‘Scherzi a Parte’ con Enrico Papi. Ad essere confermati sono due dei programmi di punta della rete come ‘Verissimo‘ di Silvia Toffanin ed ‘Amici‘ di Maria De Filippi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Massimo Giletti: l’eretico sposta la scialuppa, ma non è per Fabio Fazio

Ma le novità non sono finite qui. Se Verissimo ed Amici sono oramai delle certezze, Mediaset è pronto a consolidare altri format che hanno avuto un discreto successo negli ultimi anni. Infatti la grande novità è presentata da Anna Tatangelo, pronta a diventare una delle presentatrici di punta del Biscione. La cantante napoletana sbarcherà su Canale 5 con il programma ‘Scene di un matrimonio‘. Andiamo quindi a vedere cosa succederà con l’arrivo della Tatangelo sul quinto canale.

Canale 5, ‘Scene di un Matrimonio’ pronto alla messa in onda: la nuova avventura di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è pronta alla nuova avventura su Canale 5 con il suo nuovo programma ‘Scene di un matrimonio‘. La cantante napoletana è andata a sostituire Barbara d’Urso, confermata solamente nel daytime con il suo rinnovato ‘Pomeriggio Cinque‘. Tornando alla Tatangelo, la sua nuova trasmissione partirà dal prossimo sabato 5 ottobre. Per il nuovo format la Mediaset ha scelto il day-time, dopo lo slittamento di due settimane.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, la decisione senza precedenti di Mediaset: fan estasiati

Infatti il programma doveva partire lo scorso 19 settembre. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di lanciare la Tatangelo al posto di ‘Amici‘ di Maria de Filippi. Inoltre la nuova trasmissione racconterà in modo diretto e semplice l’avvicinamento di persone comuni al giorno più importante della loro vita. I protagonisti racconteranno alla cantante napoletana le loro ansie, paure, dubbi ed emozioni prima di arrivare all’altare. Per il Biscione il format vuole anche essere simbolo di un graduale ritorno alla normalità dopo la pandemia da Covid-19.