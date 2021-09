Calciomercato Milan, i tifosi insorgono sulla stella: “Ora o mai più”

Calciomercato Milan, continua a tenere banco una questione delicatissima dalle parti di via Aldo Rossi. E i tifosi iniziano ad averne abbastanza

Un grande Milan, che ha saputo tenere testa all’Atletico Madrid del Cholo Simeone e si è dovuto arrendere di fronte agli evidenti errori arbitrali del turco Çakir. La classifica del girone di Champions League recita ancora 0 punti per i rossoneri, ma con la convinzione di potersela giocare fino alla fine anche con le compagini più attrezzate.

Oltre al rigore molto dubbio concesso sul finale di partita, c’è un altro episodio che ha stravolto le carte in tavola: il rosso a Franck Kessié. Sicuramente l’arbitro è stato troppo severo, ma l’ingenuità dell’ivoriano non è passata inosservata ai tifosi rossoneri. E con la questione rinnovo che è tutt’altro che risolta, iniziano ad arrivare i primi mugugni.

Calciomercato Milan, tifosi contro Kessié: “Rinnova subito o vattene”

Il Milan potrebbe privarsi di Franck Kessié già dalla prossima sessione di calciomercato? Difficile pensarlo, almeno per il momento. Nel corso dell’ultima stagione, l’ivoriano ha dimostrato di essere uno dei giocatori più determinanti della Serie A, e ha trascinato i suoi compagni alla tanto desiderata qualificazione in Champions League. La questione mancato rinnovo di contratto ha però gettato nuove ombre sull’ex Atalanta, che in queste prime uscite della nuova stagione è sembrato decisamente fuori forma.

Lo hanno notato anche i tifosi, che però additano le brutte prestazioni del numero 79 alla testa e alla voglia di cambiare aria. Sono iniziate le prime lamentele sui social network. “Rinnova durante la sosta per le Nazionali o in tribuna fino a giugno” scrive un utente su Twitter. “Tonali e Bennacer coppia titolare, Kessié da vendere a gennaio per non perderlo a zero” scrive un altro. Sicuramente la questione terrà ancora banco nelle prossime settimane, e non sono da escludere i primi fischi a San Siro.