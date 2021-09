Calciomercato Juventus, addio Chiesa? Una Big offre 115 milioni di euro per l’esterno della Nazionale italiano.

La Juventus non sta attraversando un periodo positivo. I risultati in campo non rispecchiano le ambizioni del club e per Massimiliano Allegri si prospetta un lavoro più arduo di quanto lui stesso immaginasse. I giocatori, a livello individuale posseggono qualità, tecnica e altre caratteristiche che fanno ben sperare l’ambiente bianconero, ma purtroppo ad oggi manca ancora qualcosa a questa squadra per spiccare il volo.

Gli intoccabili sono sempre gli stessi, Paulo Dybala, Alvaro Morata, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e infine lui, l’eroe di Euro 2020: Federico Chiesa per cui il Chelsea sembra essere pronto a follie pur di averlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, un sogno potrebbe avverarsi: trattativa avviata!

Calciomercato Juventus, addio Chiesa? Offerta monstre dalla Premier

Il Chelsea, dopo il colpo Lukaku dell’estate scorsa, sarebbe disposto a tutto, o quasi, per strappare Federico Chiesa alla Vecchia Signora. Infatti, stando a quanto riportato da Fichajes.net, l’esterno classe 1997 della nazionale azzurra sarebbe un vero e proprio pallino dei “Blues”, che, pur di averlo in rosa la prossima estate, sarebbero pronti a versare nelle casse bianconere ben 115 milioni di euro. La Juve reputa Chiesa incedibile, ma davanti ad un’offerta di questo tipo la dirigenza bianconera potrebbe anche rivalutare la propria considerazione sul giocatore e cedere alle avances londinesi.