Calciomercato Inter, Marotta scatenato: vuole il top player già a gennaio

Calciomercato Inter, Marotta sta pensando di affondare il colpo già a gennaio e portare a Milano un top player assoluto

La stagione dell’Inter è iniziata nel migliore dei modi. Nonostante le dolorose cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, la squadra di Simone Inzaghi è fin qui ancora imbattuta in campionato e si trova attaccata al treno delle prime in classifica. In Champions League pesa la sconfitta contro il Real Madrid, ma nulla è ancora perduto.

Intanto, Marotta sta lavorando anche in ottica calciomercato per rinforzare la rosa nerazzurra. Nelle prime uscite stagionali, ad aver deluso è soprattutto Samir Handanovic. Il portiere sloveno si è dimostrato incerto in più di un’occasione, e potrebbe già esserci il nome del sostituto. Si lavora per portarlo a Milano già a gennaio.

Calciomercato Inter, Onana già a gennaio? Marotta ci pensa

Per la prossima sessione di calciomercato, l’Inter starebbe pensando di portare a Milano Onana dell’Ajax. Il forte portiere camerunese andrà in scadenza il prossimo anno e, almeno per il momento, non sembra essere intenzionato a rinnovare con i Lancieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta starebbe addirittura pensando di anticipare l’acquisto già nel mercato invernale.

Al momento i discorsi sono ancora in fase embrionale, e non è stata trovata l’intesa col giocatore. È chiaro che, se il camerunese dovesse dichiarare ufficialmente la sua volontà di partire, l’Ajax farà di tutto per guadagnare qualcosa dalla sua cessione e non perderlo a parametro zero pochi mesi dopo.