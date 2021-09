Ballando Con Le Stelle, stoccata a Todaro: Milly Carlucci non perdona

Alla padrona di casa di Ballando Con Le Stelle, la scelta di Todaro non è proprio andata giù: Milly Carlucci torna a parlarne

Una coppia lavorativa affiatata, quasi un rapporto madre-figlio andato in frantumi per una scelta presa dal ballerino siciliano Raimondo Todaro. È noto a tutti, infatti, che dopo 15 anni di onorata carriera al fianco di Milly Carlucci con Ballando Con Le Stelle ed Il Cantante Mascherato, Todaro ha scelto di passare a Mediaset con Maria De Filippi nel talent show di punta.

Quest’estate, all’annuncio dell’addio alla Rai, Milly Carlucci non l’aveva presa affatto bene, asserendo che non si aspettava di saperlo dai social e che avrebbe voluto un confronto col suo ballerino e coreografo, di persona.

Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci parla di Todaro e Arisa

Teatrini social a parte, intervistata dal magazine Chi, Milly Carlucci è stata punzecchiata sul discorso dell’addio del suo miglior ballerino e coreografo: “Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast”.

A proposito, invece, di chi ci sarà nel cast, parla della new entry Arisa: “Ci conosciamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando ma non era il momento, non era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me, né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: ‘Me la sento di fare Ballando’. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte”.