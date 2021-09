Aumento bollette, a ottobre arriva la stangata su luce e gas

L’Autorità di regolazione per energia annunci gli aumenti nella bolletta a partire dal 1° ottobre: +29,8% per la luce e +14,4% per il gas.

Nel quarto trimestre del 2021 la bolletta degli italiani per quanto riguarda l’elettricità aumenterà del 29,8% mentre quella del gas registrerà un rincaro del 14,4%.

Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gli aumenti che scatteranno a partire dal 1° ottobre. Lo stesso ente ha anche spiegato a fronte dei rincari che “la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”.

In base alle stime di Arera per l’elettricità nel 2021 la spesa annuale media per una famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione pari a +30% rispetto al quanto pagato nel 2020 (un aumento di circa 145 euro all’anno), mentre per quanto riguardo l’aumento della bolletta del gas, la spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta sarà di circa 1.130 euro, registrando quindi un aumento del +15% rispetto all’anno precedente (+155 euro su base annua).

Le reazioni della politica

“Ancora in questi giorni, dinanzi ai rincari delle bollette energetiche, c’è chi punta il dito contro la transizione ecologica”. Ha dichiarato il Presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento alla Tavola rotonda dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, dal titolo “Il diritto ad un ambiente sicuro e sano”. “Non possiamo far passare questo messaggio”, ha sottolineato la terza carica dello Stato, pur riconoscendo che la transizione ecologica avrà “costi di adattamento per il sistema produttivo”, producendo in alcuni settori “temporanei svantaggi competitivi rispetto a imprese straniere che seguono standard ambientali, sociali ed energetici meno rigorosi”. Ma questi saranno “costi modesti rispetto ai benefici a medio e lungo termine per la collettività e per lo stesso sistema produttivo”.

Anche Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale a Milano ha espresso preoccupazione per i rincari della bolletta, rivolgendosi direttamente a Draghi: “Siccome lo Stato sta incassando più soldi, chiediamo a Draghi uno sforzo ulteriore per togliere altre tasse su bolletta della luce e del gas, perché già si sono dimezzati gli aumenti, noi vorremmo azzerarli”