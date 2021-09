Amici 21, addio al ballerino per eccellenza: Maria De Filippi rivela la verità

Quest’anno ad Amici 21 bisogna fare a meno di una presenza fondamentale all’interno del talent show: Maria De Filippi spiega l’addio

L’addio di Marcello Sacchetta è stato doloroso su più fronti. Un veterano del talent show di Maria de Filippi che ha dovuto dire addio a questa nuova edizione di Amici. Mentre la sua fidanzata, Giulia Pauselli, fa ancora parte del cast dei ballerini professionisti, lui ha abbandonato il suo ruolo da presentatore del daytime e da ballerino.

Sicuramente una decisione sofferta da parte di Marcello che, alla vigilia della prima puntata, scrisse: “Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici. Non è un addio perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare”.

Amici 21, Maria de Filippi spiega l’addio di Marcello Sacchetta

Maria de Filippi è un’ottima padrona di casa, mamma di chiunque le passi attorno e, spesso e volentieri, tratta i propri allievi o professionisti come veri e propri figli. La moglie di Maurizio Costanzo, intervistata a R101 ha spiegato il percorso verso l’addio del suo ballerino per eccellenza, Marcello Sacchetta. In particolare, tutto è partito da un ragazzo ai casting che ha portato la coreografia di Francesco Porcelluzzi.

“Marcello Sacchetta? Se n’è andato dal programma per sua scelta perché vuole iniziare a fare altro nella vita” -ha spiegato la De Filippi– “Avevamo fatto i casting di ballo e i ragazzi quando vengono portano coreografie loro. Uno di loro mi ha particolarmente colpita e gli ho chiesto chi fosse il suo coreografo. A quel punto io dico ai miei ‘Tanto bravo questo Porcelluzzi, facciamogli fare uno stage'”.

Quando poi la produzione ha alzato la cornetta, hanno ricordato di conoscere molto bene il coreografo: “Questo Porcelluzzi io lo conoscevo per nome, non per cognome, perché i ragazzi di Amici hanno scritto il nome sulla maglia. Ed era un ragazzo che aveva partecipato ad Amici 14 che ora è diventato un coreografo”.