Simona Ventura ha raccontato quale sia stata la bugia che in passato l’ha fatta stare davvero male, tanto da pensare anche di ricorrere agli avvocati.

Il 3 ottobre Simona Ventura tornerà con un nuovo appuntamento televisivo su Rai 2. Si tratta della trasmissione “Citofonare Rai 2“, dove finalmente avrà uno spazio in cui lavorerà insieme all’amica Paola Perego. Supersimo racconta: “Faremo un progetto divertente, spero di essere di compagnia a chi guarderà la Tv in quella fascia oraria“.

La presentatrice racconta di non essersi fermata neanche a causa della pandemia. È appena stata protagonista del Festival del cinema di Venezia, dove ha presentato il suo lavoro come regista. “Le 7 giornate di Bergamo” racconta proprio il periodo del lockdown dal suo punto di vista.

Simona Ventura racconta la verità sulla droga

Proprio in occasione dell’inizio della sua nuova avventura professionale, Simona Ventura si è raccontata a Il Corriere della Sera, rivelando di avere molto sofferto in passato. Ciò che davvero l’ha fatta stare male sono state le continue voci riguardo un suo ipotetico abuso di droga, che in alcuni periodi di era fatto davvero insistente.

Simona ha rivelato: “Questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta: ‘Con il primo che ci riprova mi rifaccio casa’“. Quando le si chiede quali siano state le sue trasmissioni preferite, non ha dubbi, e sceglie Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi e Le Iene. A sorpresa, però, oggi non vorrebbe condurre di nuovo uno di questi programmi.

Ecco il promo del prossimo appuntamento televisivo di Simona Ventura, Citofonare Rai 2: