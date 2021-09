Royal Family, tutto confermato: accadrà proprio il giorno di Natale

È tutto confermato. Fonti vicine alla Royal Family fanno sapere che accadrà il giorno di Natale.

Sono passati diversi anni da quando Meghan Markle, allora fidanzata ufficiale del principe Harry, fu invitata dalla regina Elisabetta a trascorrere il Natale in casa Windsor, nella tenuta di Sandringham. Questo quanto avvenne nel 2017. Qualcosa di simile potrebbe accadere in vista delle prossime festività natalizie.

Stando a quanto riporta l’esperta Katie Nicholl, autrice del libro «Harry and Meghan: Life, Loss, and Love», i Sussex al gran completo starebbero pensando di far ritorno in Gran Bretagna tra dicembre e gennaio. Scendiamo nel dettaglio per capire meglio quanto potrebbe accadere.

Royal Family, tutto confermato: accadrà il giorno di Natale

“Il Natale viene percepito come un’opportunità”, ha detto la reporter parlando con Closer. L’occasione ideale per stemperare le tensioni e ricomporre la frattura familiare è rappresentata dal Natale ed ecco perché Harry e Meghan sono convinti di tornare in quel periodo a Londra, portando anche i figli, Archie e Lilibet Diana.

Nessuno d’altronde in Inghilterra ha ancora visto la secondogenita dei duchi di Sussex che porta il nome della compianta Lady D e il nomignolo affettuoso di Sua Maestà.