Netflix, la super star della musica avrà il suo documentario: fan in estasi

Una fantastica notizia per tutti i suoi fan: la super star della musica mondiale avrà il suo documentario su Netflix

Sono tantissime le novità che arriveranno su Netflix nei prossimi mesi. Si parla sia di film che di serie TV, originali e non. Ma anche di documentari, categoria nella quale la piattaforma di Reed Hastings sta puntando parecchio negli ultimi tempi. Basti pensare a The Last Dance, incentrato sulla carriera di Michael Jordan in NBA e che ha registrato numeri da capogiro.

Durante l’evento Tudum, è arrivato uno degli annunci più attesi dalla platea: Jeen-yuhs, il documentario incentrato sul rapper Kanye West. Un progetto pazzesco, costato alla piattaforma ben 30 milioni di dollari. La regia sarà affidata a Clarence Simmons e Chike Ozah – conosciuti come Cookie e Chike – che già avevano girato altri video musicali del rapper.

Netflix, annunciato il documentario su Kanye West: i dettagli

Ora è anche ufficiale: Kanye West avrà il suo documentario su Netflix. Nel corso dell’evento Tudum, è già stata mostrata la prima clip ufficiale di Jeen-yuhs. Al centro del filmato c’è il rapper in compagnia di Los Def. Il video è stato ripreso nel 2002, e potrebbe essere proprio l’avvio dell’intero progetto. Stando a quanto raccontato, il tutto sarà suddiviso in tre parti. Filmati intimi e dietro le quinte faranno da contraltare ad oltre venti anni di vita del musicista di Atlanta.

Si parlerà chiaramente di musica, ma anche di molto altro. Kanye si è infatti fatto riconoscere per il suo interesse nell’ambito della moda con le Yeezy, ma anche con la politica. E c’è poi la sua relazione con Kim Kardashian e l’ultimo album Donda: tutto in un unico documentario.