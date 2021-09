Marco Liorni scosso dal terribile lutto: l’annuncio sui social

Un terribile lutto ha colpito Marco Liorni che l’ha annunciato sui suoi profili social con malinconia e dispiacere per la perdita

La morte di Marida Lombardo Pijola ha sconvolto il mondo della TV e del giornalismo italiano. Marco Liorni ne ha dato il triste annuncio sul suo profilo Instagram con una descrizione molto dolce e malinconica: “Hai lasciato una sguardo dolce sugli altri, sempre, anche quando era più difficile”.

Rita Della Chiesa ha approfittato del post del conduttore di Reazione a Catena per lasciarne il suo ricordo: “Quanto ci siamo stimate. Quanto ci siamo parlate a volte solo con gli occhi. Quei tuoi occhi azzurri stupendi, che spesso mi trovavo davanti, a tavola, a qualche cena di amici. Ti ho voluto molto bene, per la tua grande correttezza nei confronti di chiunque. E adesso vorrei alzare il viso dal piatto, incontrare il blu dei tuoi occhi,e ricominciare il discorso da dove l’avevamo interrotto”.

Marco Liorni, addio a Marida Lombardo Pijola: chi era la giornalista

Marida Lombardo Pijola si è spenta a 65 anni in seguito ad una lunga malattia con cui ha lottato per un bel po’ di tempo. Scrittrice e giornalista, per anni ha dato il suo contributo a Il Messaggero.

Principalmente, negli anni, si è occupata del giornalismo giudiziario con il caso di Falcone e Borsellino.