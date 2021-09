Luca Zingaretti, lutto in famiglia per il celebre attore: “Un uomo speciale” – FOTO

Grave lutto per Luca e Nicola Zingaretti. I due fratelli in queste ore stanno affrontando il dolore per la scomparsa del loro papà

Un grave lutto ha colpito l’attore Luca Zingaretti e suo fratello Nicola, governatore della Regione Lazio. “Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato“, ha annunciato l’interprete di Salvo Montalbano. La notizia è stata diffusa proprio in queste ore dall’attore attraverso il suo account privato di Instagram dove ha scritto su un fondo nero che il genitore defunto “è stato un papà magnifico e un uomo speciale“.

Luca Zingaretti ha poi proseguito: “A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. I fratelli Zingaretti già nel mese di ottobre 2020 hanno dovuto affrontare la morte della loro madre Emma Di Capua, detta Mimmi. Per Luca e Nicola, adesso, a distanza di un anno circa si è riaperta una nuova ferita.

L'interprete di Montalbano saluta il suo genitore defunto

I fratelli Zingaretti salutano il compianto padre: “E’ stato un uomo speciale”

Oltre a Luca, anche Nicola Zingaretti ha voluto dedicare al suo compianto padre un post pubblicato su Instagram. Il governatore della Regione Lazio scrive: “Non ce la facevi proprio a stare lontano da mamma eh! Sei andato. Buon viaggio e grazie”. Nicola ha ringraziato suo padre Aquilino per gli innumerevoli insegnamenti, soprattutto per aver trasmesso a tutta la famiglia il valore dell’amore e del rispetto nei confronti degli altri.

“E grazie per essere stato, oltre che un padre da cui si poteva solo prendere esempio, uno straordinario, meraviglioso nonno per tutte le tue nipotine. Un abbraccione forte”, ha concluso il governatore. Aquilino Zingaretti è venuto a mancare questa mattina. Come sua figlia Angela ha vissuto la propria vita lontana dai riflettori, difatti, il papà dei fratelli Zingaretti è stato un funzionario di banca. Luca era particolarmente legato a suo padre, difatti, l’interprete di Montalbano ha più volte parlato del suo papà, dichiarando che la sua passione per la storia la doveva ad Aquilino il quale l’ha sempre spiegata ai propri figli con molta dedizione.