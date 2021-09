“Build back better, bla, bla, bla. Green economy, bla, bla, bla”. sono le parole con cui Greta Thunberg ha aperto la conferenza Youth4Climate di Milano con il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e il sindaco Beppe Sala. “È tutto quello che sentiamo dai nostri leader: parole bellissime che non hanno portato a nessun risultato”, ha continuato Greta dal palco.

“Più del 50 percento di tutte le emissioni sono avvenute dagli anni ’90 in poi. Un terzo dal 2005 in poi. Il cambiamento è possibile, urgente e necessario, ma non se continuiamo così. Dicono che vogliono delle soluzioni – conclude Greta facendo il segno delle virgolette con le mani – ma non si può risolvere una crisi che non si conosce.”