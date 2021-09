Grande Fratello Vip 6, la novità non piace a nessuno: terremoto in casa

Grande Fratello Vip 6, la novità non piace a nessuno: il terremoto scoppia in casa a due settimane dal via del reality di Canale 5

La decisione della produzione e della rete è stata chiara e non cambia, almeno per ora: il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda ogni lunedì e venerdì, nonostante la concorrenza. Solo che non è facile competere con quello che propongono gli altri, soprattutto Rai 1, e adesso è arrivata la conferma definitiva.

Gli ascolti di lunedì 27 settembre 2021 infatti parlano chiaro. L’ennesimo episodio de ‘I Bastardi di Pizzofalcone 3‘ su Rai1 ha raccolto 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share confermando il gradimento per la fiction con Alessandro Gassman e Carlina Crescentini.

Invece il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 è stato visto da 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%. Risultati in linea con le puntate precedenti e che confermano come lo zoccolo duro ci sia, ma il reality fatichi a decollare nelle prime settimane. Tra gli altri programmi della serata, il più visto è stato il film ‘Il giustiziere della notte’ su Rai 2 con 1.206.000 spettatori (5.4% di share).

Grande Fratello Vip 6, la novità non piace a nessuno: Alfonso Signorini ha deciso di cambiare?

Quello che è successo dopo la quinta puntata del GF Vip 6 cambierà qualcosa nelle scelte della produzione o di Alfonso Signorini? Vedremo nei prossimi giorni ma l’impressione è che il programma andrà avanti per la sua strada sperando che le dinamiche dei concorrenti, finora molto piatti, coinvolgano più pubblico.

Ieri però c’è stato anche il primo confronto tra ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ su Rai 1 e il debutto di ‘Striscia la Notizia‘ con la coppia inedita Vanessa Incontrada-Alessandro Siani più le nuove veline. Ebbene, ha vinto di poco il tg satirico di Canale 5 con 4.790.000 spettatori pari al 19.8% mentre il quiz di Amadeus ha registrato 4.620.000 spettatori con il 19.1%.