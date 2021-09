Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio, arriva una confessione inaspettata. Il pubblico è rimasto attonito.

Giulia Salemi si è lasciata andare in una confessione inaspettata durante una puntata di GF Vip Party, il programma condotto su Mediaset Play insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. La 28enne, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, si è lasciata andare in una rivelazione inedita su Cristiano Malgioglio. L’ex gieffina ha svelato che il famoso paroliere l’ha bloccata su Instagram. Ma per quale motivo?

Il gesto di Malgioglio ha lasciato basita la Salemi, che pensava di avere l’artista tra i suoi follower, che sono più di un milione. “Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata”.

Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio, confessione inaspettata: “Non sta bene”

Giulia Salemi ha affermato di non conoscere il motivo che ha spinto il buon Cristiano Malgioglio a bloccarla sui social. Andrea Zelletta ha consigliato ironicamente all’ex coinquilina di andarci piano con le parole visto che Malgioglio è giurato di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show.

Giulia Salemi ha però continuato ricordando che lei e Cristiano Malgioglio hanno avuto qualche incomprensione al Grande Fratello Vip ma non avrebbe mai immaginato che il paroliere potesse spingersi a tanto.