GF Vip, via dalla casa perché positivo al Covid: il retroscena

Spunta incredibile retroscena sul GF Vip. Ex concorrente svela il motivo del suo allontanamento dalla casa più spiata d’Italia: incredibile

Sono trascorsi diversi mesi dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma ancora se ne parla. Ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, nel nuovo programma che commenta la sesta edizione del reality di Mediaset, il GF Vip Party, ex concorrente ha deciso di raccontare un incredibile retroscena.

Stiamo parlando di Andrea Zelletta. L’artista musicale, come tutti ricorderemo, improvvisamente fu costretto ad uscire dalla casa per poi farvi rientro successivamente. Il reale motivo sul suo allontanamento momentaneo non è stato mai svelato ma adesso a pensarci è stato il diretto interessato rispondendo ad una domanda di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Zelletta ha così dichiarato: “Anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso. Adesso tutti mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco”. L’ex gieffino è stato allontanato per alcune ore dal reality perché risultato positivo ad un giornaliero controllo anti-Covid.

Andrea Zelletta rivela il motivo che ha spinto la produzione del GF Vip ad allontanarlo dalla casa

A distanza di mesi, finalmente, gli appassionati del Grande Fratello Vip scoprono la verità sull’allontanamento di Andrea Zelletta dal GF Vip 5, quando l’artista musicale era un concorrente del reality di Mediaset. L’ex gieffino ospite al GF Vip Party ha raccontato che durante la sua assenza dalla casa più spiata d’Italia si trovava in una roulotte dove non riusciva nemmeno a stare in piedi data la sua altezza. Con lui era presente anche una guardia che controllava i suoi movimenti.

“La guardia si faceva i fatti suoi. Parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io ero chiuso con la tendina e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava”, ha raccontato Zelletta che da dietro alla tenda origliava le telefonate del suo sorvegliante. Il deejay pugliese ha poi spiegato che nel corso di un controllo anti-Covid nella casa, il suo tampone era risultato positivo. Solo dopo accurate indagini si è poi giunti alla conclusione che si trattasse solo di un falso positivo consentendo a Zelletta di rientrare in gioco.