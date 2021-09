GF Vip 6, duri scontri nella notte: cos’è successo in Casa

Una puntata chiusa in bellezza e continuata meglio: nella notte, la casa del GF Vip 6 si è riempita di battibecchi dentro e fuori

La puntata di ieri, lunedì 27 settembre, ha raccolto davanti allo schermo su Canale 5 ben 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%. Tuttavia, questi quasi 3milioni di appassionati si sono persi il meglio di quanto accaduto ai concorrenti del GF Vip 6.

Una volta conclusa la puntata, infatti, gli scontri sono iniziati sia dentro che fuori la casa. Tanto per cominciare, Katia Ricciarelli ha proferito parole durissime nei confronti di due personaggi che non sono all’interno della casa: una è Valentina Nulli Augusti che è tornata nel programma per discutere con Tommaso Eletti; l’altra è Tina Cipollari che ha espresso un commento troppo poco piacevole nei confronti di Francesca Cipriani.

GF Vip 6, continuano gli scontri tra Sonia e Adriana

Che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono in perfetta sintonia è evidente dalla prima puntata, se non da prima ancora. Tuttavia, gli screzi stanno diventando sempre più frequenti ed alla luce del giorno anche in diretta al Grande Fratello VIP. Ieri sera, al termine della focosa puntata, la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto insieme al figlio, Davide, con una descrizione eloquente: “Le cose che contano: lui con me sempre” condito da un hashtag che lascia pochi dubbi: “Tutto il resto è frustrazione”.

Un’altra concorrente al centro dell’attenzione è Soleil Sorge che, al di fuori della Casa, è stata criticata da due influencer: Selvaggia Roma e Guendalina Vanessa.