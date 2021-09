All’interno della casa del GF Vip 6 è stata fatta una confidenza che ha lasciato tutti sbalorditi.

All’interno della casa più spiata d’Italia è tempo di confidenze. L’ultima è stata fatta dall’ex Miss Italia, Manila Nazzaro che ha ripercorso gli inizi della relazione con il compagno, iniziata quattro anni fa e interrotta per nove mesi a causa di forti incomprensioni. Queste dovute anche alla scoperta di una malattia che ha reso quello uno dei periodo più complicati della sua vita

“Lui non ce la faceva più. Per me era un periodo difficile, mi sono ammalata di un carcinona all’utero. Ci siamo allontanati, l’ho accusato di non avere pazienza di starmi accanto”, ha rivelato a Francesca Cipriani e Carmen Russo, ammettendo che comunque era realmente complicato avere un dialogo con lei che era piena di preoccupazioni e poco incline a lasciarsi andare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio, confessione inaspettata: “Non sta bene”

GF Vip 6, confidenza ai coinquilini: “Ho avuto un carcinoma e ci siamo lasciati”

“Gli ho mandato un messaggio di auguri di buona Pasqua, lui mi ha risposto. Io non ho mai smesso di pensarlo e anche lui ha sempre chiesto di me”, ha aggiunto Manila Nazzaro. Lei e Lorenzo insieme ai due figli avuti dal precedente matrimonio con Francesco Cozza, sono una famiglia serena

“Lui vuole un bene ai miei figli… Quando li vedo così abbracciati sul divano mi sento ripagata di tutto. Lui comunque mi ha dato una famiglia”. Chiosa l’ex miss Italia commuovendosi davanti alle sue coinquiline.