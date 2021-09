Francesca Neri, la terribile confessione: “Ho pensato al suicidio”

La moglie di Claudio Amendola ha lottato per anni con una malattia, Francesca Neri non nasconde di aver pensato al peggio

Inizialmente un male invisibile, tutto iniziato con un lieve fastidio si è poi trasformata in un’Odissea per Francesca Neri. Quello che poi è diventato una cistite interstiziale ha tenuto l’attrice lontana dal suo lavoro per un bel po’ di tempo a causa dell’immenso dolore causato.

Dopo tanto tempo, l’attrice è tornata a parlare al Corriere cui ha raccontato ciò che ha vissuto: “È stato impossibile, volevo essere lasciata sola. Urologia, Agopuntura, ayurveda, nutropuntura, ozonoterapia. Fino al luminare che mi proponeva un massaggio intravaginale. Ma che mi faccio penetrare da uno sconosciuto?”. Per capire l’entità del suo problema la moglie di Claudio Amendola è passata per tanti medici e specialisti che non hanno fatto altro che alimentare il suo disagio.

Francesca Neri, l’amara confessione: “Ho pensato al suicidio”

Per l’attrice moglie di Claudio Amendola è stato un periodo veramente buio, tanto di aver pensato al peggio: “Ho accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri”.

Oltretutto, la preoccupazione di Francesca Neri era rivolta alla sua famiglia: “Dovevo proteggere Claudio e Rocco, mio figlio, altrimenti non ce l’avrei fatta nemmeno io, che sono il capofamiglia che si occupa di tutto. Di fatto sono stata via per tre anni, però c’ero, ero lì in casa con loro, ed è la cosa più terribile”.