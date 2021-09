Fortnite, aggiornamento alla versione 18.10: ecco tutte le novità

Da questa mattina, su Fortnite è disponibile la nuova versione 18.10 del gioco. Ecco tutte le novità introdotte da Epic Games

Solamente un paio di settimane fa, su Fortnite è arrivata ufficialmente la Stagione 8 del Capitolo 2. Tantissime le novità introdotte da Epic Games, molte ancora da scoprire. Il battle royale continua a rimanere uno dei videogiochi di punta, anche e soprattutto grazie alle continue collaborazioni in-game.

Proprio parlando di novità e aggiornamenti, questa mattina gli utenti si sono svegliati con una spiacevole sorpresa: i server offline. Un modus operandi in realtà ormai conosciuto quello di Epic Games, che stava semplicemente caricando l’ultima versione 18.10 del videogame. Ecco tutte le principali novità introdotte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google, super sconti fino al 23% su tutti i prodotti: ecco il coupon da usare

Fortnite, le novità della versione 18.10 del gioco

Tra le principali novità introdotte con la versione 18.10 di Fortnite, vale senza dubbio la pena menzionare per prima la Currabbomba al Chili. Variante “piccante” del consumabile già disponibile in-game, permetterà – oltre a ripristinare vita e scudo – di correre più velocemente per un lasso di tempo. L’effetto si applica anche ai compagni di squadra nelle vicinanze, che avranno le ali sotto i piedi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite spegne 4 candeline: c’è un regalo speciale per gli utenti

Oltre a questo, Epic Games ha come al solito corretto alcuni bug e problemi vari, comprese le modifiche al bilanciamento del gioco. Per esempio, le onde d’urto verranno ora disabilitate nell’ultimo cerchio della Tempesta, mentre i Cannoni da bevute non sono più disponibili dai lama pignatta. Ci sono anche alcune interessanti aggiunte nelle Modalità Creativa e Salva il Mondo, tra nuove armi e personaggi esclusivi.