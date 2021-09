Claudia Koll, racconto agghiacciante: “Sono stata aggredita fisicamente dal diavolo”

Quanto raccontato da Claudia Koll ha del surreale, ma l’attrice romana giura di aver vissuto dei momenti di grande paura

Questa sera, martedì 28 ottobre, su Rai Uno andrà in onda l’intervista realizzata da Pierluigi Diaco nel programma Ti Sento a Claudia Koll. Il suo racconto è molto forte, sembrerebbe surreale, ma molto provata l’attrice romana ha confessato di aver avuto un contatto col diavolo.

Claudia Koll ha parlato apertamente del suo rapporto con la fede e di questo incontro mistico: “Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha”.

Claudia Koll, il drammatico racconto: “Dio mi ha aiutata”

È proprio grazie alla sua immensa fede che Claudia Koll è riuscita a salvarsi. Stando alle sue parole, infatti: “E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi, perché ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema, e vidi ‘L’esorcista’. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso”.

Un po’ cinematografico, un po’ presa dalla disperazione, l’attrice romana ha raccontato di aver emulato il noto film horror: “Presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo ‘Liberaci dal Male'”.