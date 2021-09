Calciomercato Juventus, colpaccio a parametro zero: arriva subito?

Calciomercato Juventus, si lavora al colpaccio a parametro zero. Il giocatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento

La Juventus si prepara alla delicata trasferta di Champions League a Londra. Di fronte ai bianconeri ci sarà il Chelsea di Thomas Tuchel, fresco campione d’Europa e che sicuramente vorrà ripetersi. Per gli uomini di Allegri, la sfida dello Stamford Bridge può rappresentare una svolta per l’intera stagione.

Intanto, la dirigenza sta continuando a lavorare anche in ottica calciomercato. Ci sono alcuni nomi che piacciono, soprattutto per il centrocampo e per la difesa. Quest’ultimo reparto, in particolare, ha mostrato più di qualche incertezza nelle prime giornate di campionato. C’è un giocatore che potrebbe arrivare a Torino a parametro zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michael Schumacher, arriva la notizia che sognavano tutti: tifosi felici

Calciomercato Juventus, piace Rudiger a parametro zero

Antonio Rudiger andrà in scadenza a fine stagione, e potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero. Tra le altre squadre, a monitorare la sua situazione c’è proprio la Juventus di Max Allegri, avversaria in Champions League domani sera. Un ulteriore indizio potrebbe spianare la strada ai bianconeri per la trattativa: il Bayern Monaco si è ufficialmente tirato fuori.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, c’è un top player per gennaio: colpo da favola

Ne ha parlato il dirigente dei bavaresi Hasan Salihamidzic ai microfoni di DAZN. “Rudiger? Non va bene parlare di altri club. Abbiamo tanti difensori centrali comunque, ci siamo rafforzati e abbiamo preso un top come Dayot Upamecano. Abbiamo anche Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou e Benjamin Pavard” le sue parole, che sembrano escludere definitivamente l’arrivo di Antonio Rudiger in Bundesliga. Difficile comunque che la Juventus affondi il colpo già a gennaio, ma per giugno è una pista da non escludere.