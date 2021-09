Amici 21, la decisione senza precedenti di Mediaset: fan estasiati

Dopo che le prime due puntate di Amici sono state trasmesse di domenica, Mediaset ha preso una decisione senza precedenti. Prima del serale, infatti, tutte le puntate continueranno ad essere trasmesse proprio di domenica.

Le prime due puntate di Amici 21 sono andate in onda la domenica. Questa era stata la scelta temporanea di Mediaset, che aveva dovuto fare fronte al ritardo nella messa in onda di Scene da un matrimonio, il nuovo programma di Anna Tatangelo. La direzione della rete, avrebbe però preso una decisione completamente inaspettata riguardo il palinsesto.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, Deddy punzecchia l’insegnante: la risposta lascia a bocca aperta.

NON PERDERTI >>> Amici 21, alunno piange dopo le parole di Todaro: cos’è successo – VIDEO.

Il programma dedicato alla musica, alla recitazione ed al ballo di Maria De Filippi ha riscosso degli ascolti altissimi, anche nel nuovo giorno e fascia oraria proposti. Per questo motivo, Tvblog riporta che sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi a chiedere di continuare a trasmettere Amici 21 la domenica.

Amici 21, ecco i dettagli della trasmissione

Tutte le puntate di Amici 21, prima del serale, saranno dunque trasmesse la domenica dalle 14:00 alle 16:30. A seguire, ci sarà la consueta puntata di Verissimo. Mediaset sarebbe finalmente riuscito a trovare un rivale in grado di competere con gli ascolti di Mara Venier e la sua Domenica In.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21 anticipazioni: lacrime per un allievo e incredibile ritorno!

Il talent-show non sarà però trasmesso in diretta, ma le puntate saranno registrate all’incirca un paio di giorni in anticipo. Questo significa che i fan della trasmissione potranno cercare di conoscere in anticipo i dettagli della prossima puntata, dove sembrerebbe proprio che Flaza e Mirko siano stati messi in sfida.

Ecco un breve video che raccoglie lo sfogo di Flaza: