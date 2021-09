Uomini e Donne, scoperto il piano di un tronista: cacciato dalla De Filippi

Scandalo a Uomini e Donne dove un tronista ha cercato di raggirare la Redazione. Maria de Filippi usa il pugno duro e lo caccia dal dating show.

Dalle anticipazioni trapelate dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne, spunta una notizia choc. Infatti nel corso della puntata girata nel pomeriggio di domenica 26 settembre, Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan. Sul ragazzo già c’erano diversi sospetti e stando a quanto riportato avrebbe provato a mettere in atto un piano losco. La redazione ha scoperto il piano di Joele durante una vecchia registrazione e così Maria De Filippi ha deciso di comunicare l’esclusione durante le ultime registrazioni.

A spiegare il tutto ci ha pensato la De Filippi stessa, che ha rivelato come la redazione del programma abbia scoperto una conversazione tra il tronista e Ilaria. Ballando con la ragazza, l’uomo avrebbe chiesto alla dama di ricambiare il follow di un amico. Infatti Ilaria avrebbe dovuto ricambiare per poi sentire il terzo ragazzo di nascosto. Ma come è noto Tronisti e corteggiatori non possono avere rapporti con la Redazione e per questo motivo è arrivata l’esclusione.

Uomini e Donne, cacciato Joele: ha provato ad ingannare la Redazione

Joele, tronista di Uomini e Donne, era quindi pronto a vedere Ilaria anche lontano dai riflettori, per raggiungere chissà quale obiettivo. Dopo la scoperta del piano, Maria De Filippi ha fatto sedere le corteggiatrici al centro dello studio, raccontando quanto successo. Ovviamente nel corso del meeting la presentatrice ha comunicato a tutti l’esclusione del tronista dal programma.

Inoltre il ragazzo non ha mai pienamente convinto. Infatti solamente una settimana fa, l’opinionista Gianni Sperti aveva comunicato di non essere riuscito ad inquadrare il tronista nel corso delle prime puntate. Inoltre nei giorni scorsi lo stesso Joele ha fatto discutere per alcune dichiarazioni social sulla sua ex ragazza. C’è grande attesa quindi per la puntata odierna del dating show, con Maria pronta a squalificare il cavaliere.