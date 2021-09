A Uomini e Donne è andato in scena un litigio senza precedenti: schiaffi e caos durante la puntata.

Nel corso della registrazione di ieri, domenica 26 settembre 2021 è andata in scena un episodio che verrà addirittura tagliato dalla redazione per la messa in onda della puntata. Le anticipazioni rivelano che ciò che è accaduto ha spinto Maria De Filippi ad annunciare che non avrebbe mai mandato in onda un momento del genere.

Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, al centro dell’attenzione è finito il cavaliere Graziano, il quale ha raccontato che sta frequentando una dama. Lo scontro è nato a causa del racconto fatto dall’uomo il quale ha affermato di essere uscito con la dama e che ha voluto toglierle tutti i vestiti, per poi lasciargli un paio di slip in macchina per ricordo. Per provare questo suo racconto, ha giurato che avrebbe fatto vedere la foto a Gianni Sperti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici, l’omaggio di Sangiovanni a Maria De Filippi: grande emozione – FOTO

Uomini e Donne, schiaffi e caos in studio: litigio senza precedenti

La dama a quel punto si è alzata e ha tirato un bello schiaffo a Graziano. Intanto, a UeD Ida prosegue la sua conoscenza con Marcello e sembra andare tutto per il meglio. Idem il percorso di Andrea Nicole. La tronista ha dato il suo primo bacio, a Ciprian. Durante la loro esterna, lei stessa ha fatto spegnere le telecamere e ha baciato il corteggiatore.