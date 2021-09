Sanremo, l’amata artista annuncia di essere incinta: “Ti darò il mondo”

Una fantastica notizia quella appena annunciata da una delle artiste più amate di Sanremo: è incinta! Il messaggio sui social

Con un lungo post pubblicato tramite i suoi profili social, la cantante Levante ha annunciato di essere in attesa del suo primo bambino. Già partecipante in passato al Festival di Sanremo, l’artista ha confermato la bella notizia ai suoi fan, confidando di essere già al quinto mese d’attesa.

Prima un elenco di tutte le esperienze vissute dalla cantante sicula nel corso degli ultimi mesi, e in fondo la notizia che ha fatto impazzire i fan. “Tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo” ha scritto Levante, commuovendo i suoi follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dayane Mello, la bufera non si placa: “Negato il suo diritto di denunciare”

Sanremo, Levante ha annunciato di essere incinta: chi è il compagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Si è presentata con Tikibombom all’ultima edizione del Festival di Sanremo, e ora torna a far parlare di sé. Un periodo d’oro per la cantante Levante, che ha appena annunciato di essere in dolce attesa. Il suo compagno è Pietro Palumbo, avvocato che si è trasferito – per ragioni di lavoro – al Nord proprio insieme all’artista sicula. Come raccontato da quest’ultima, i due si sono conosciuti ad una cena e non si sono più lasciati. Fanno coppia fissa dal 2019.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Ballando con le Stelle, subito scintille tra due concorrenti: è scontro! – VIDEO

Levante non ha in realtà mai voluto far trapelare troppe informazioni in merito alla sua sfera privata, e infatti di Pietro Palumbo si sa ben poco. Presto i due potranno coronare il sogno di avere un bambino.