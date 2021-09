Royal Family, che flop per Harry e Meghan a New York – VIDEO

Il primo viaggio di coppia di Harry e Meghan, che si sono recati a New York, non ha ottenuto i risultati sperati. Numerose fonti riportano che ci fossero più forze dell’ordine che ammiratori ad attenderli.

Continuano a piovere critiche su Harry e Meghan per il loro primo viaggio pubblico dopo aver lasciato il loro ruolo da senior royals ed essersi trasferiti negli Stati Uniti. Quello che a molti non è piaciuto è l’eccessiva somiglianza della loro visita privata ad un tour della famiglia reale inglese. In realtà, tanti dettagli non sono piaciuti ai tabloid inglesi.

Il Daily Mail sottolinea come, ancora una volta, la coppia abbia noleggiato per spostarsi un costosissimo aereo privato, per poi andare ad un festival ambientalista. Insomma, secondo alcuni questa mossa nasconderebbe un po’ di ipocrisia. Non è passato inosservato neanche un altro dettaglio: Meghan ed Harry, sul palco di New York, si tenevano per mano.

Harry e Meghan, a New York per fare politica o un film?

Le critiche per Meghan ed Harry non finiscono qui: anche il tubino bianco scelto da lei ha sollevato molte perplessità. Gli esperti di moda sottolineano come lo stile sia quello di Michelle Obama, che sarebbe il modello a cui la Markle si ispira. Dunque il tour della coppia sarebbe in preparazione ad un debutto politico dell’ex attrice?

Anche un dettaglio su Harry ha attirato l’attenzione dei giornalisti. Gli usciva un filo dalla tasca, e durante il tragitto era sempre seguito da un operatore. Molto probabilmente, questo è il risultato dell’accordo siglato con Netflix, che utilizzerà anche questo girato per montare il documentario sulla sua vita.

Ecco alcune immagini dell’apparizione di Meghan ed Harry a New York: