Netflix, slitta la data dell’amatissima serie: fan furiosi

Delusione dei fan per l’amatissima serie Netflix che, seppur con un’idea originale, fa slittare la programmazione della pubblicazione

Con un simpatico messaggio alla Nazione, Imelda Staunton -che sarà la nuova interprete della Regina Elisabetta– ha annunciato quando sarà disponibile The Crown 5 su Netflix. “Ciao, sono Imelda Staunton ed attualmente mi trovo sul set di The Crown, dove abbiamo appena iniziato a registrare la quinta stagione”, così ha iniziato l’attrice britannica, “sono lieta di essere qui ad interpretare il ruolo della Regina Elisabetta”.

La famosa professoressa Dolores Umbridge di Harry Potter ha continuato dicendo: “Eredito il ruolo da due eccezionali attrici: l’ultima, la meravigliosa Olivia Colman e come dimenticare l’attrice ha messo al mondo il ruolo? Claire Foy”. Per concludere il discorso, Imelda Staunton non ha nascosto la sua emozione: “Darò il massimo per questo ruolo, per mantenere alti gli standard. Sembro tranquilla, ma il mio stomaco si sta rivoltando”.

The Crown 5, la data d’uscita dell’amatissima serie Netflix

A conclusione del discorso della nuova attrice che interpreterà la Regina Elisabetta in The Crown 5, viene svelata la data d’uscita della prossima stagione: “A nome del cast e dello staff, non vediamo l’ora di portare in scena la quinta stagione di The Crown a Novembre 2022”.

La quarta stagione dell’amatissima serie TV di Netflix è uscita nel 2020 con 10 episodi, ormai già consumati più volte dai fan appassionati di The Crown che speravano in una messa in onda della quinta stagione alla fine di quest’anno. Purtroppo, invece, dovranno aspettare un anno intero o poco più a partire dall’annuncio della nuova Regina Elisabetta.