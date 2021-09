Manuela Arcuri, confessione choc: “Mi è accaduto durante alcuni provini”

Durante la sua intervista a Verissimo, Manuela Arcuri ha fatto alcune confessioni choc. Andiamo a vedere quali eventi hanno segnato la sua carriera.

Nella sua ultima intervista al Quotidiano Nazionale, Manuela Arcuri ha raccontato alcuni spiacevoli episodi che hanno segnato la sua vita. L’attrice 43enne, infatti, ha raccontato di alcune avance sgradite durante provini e dietro le quinte di alcune importanti fiction. Queste richieste spesso erano delle vere e proprie molestie, come far vedere il seno oppure alcuni commenti spiacevoli all’inizio della sua carriera. L’attrice ha rivelato che certi provini erano una vera e propria angoscia.

Infatti l’Arcuri ha rivelato che c’era sempre qualcuno che ci provava, che allungava la mano, che le toccava la gamba. Ai microfoni del quotidiano Manuela ha affermato: “Ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni, e poi dicevano fai vedere il seno. Erano dei depravati. Ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno“. Dei ricordi che hanno segnato l’attrice e che mette in evidenza uno dei più grandi problemi del mondo dello spettacolo.

Manuela Arcuri, tante molestie ad inizio della carriera: “Sono andata avanti con difficoltà”

Negli ultimi anni Manuela Arcuri ha avuto diversi problemi lavorativi. Infatti dopo l’ottimo esordio con la serie tv la ‘Pupetta‘ avrebbe dovuto girare il sequel, ma l’attrice è rimasta incinta ed ha rifiutato di girare la seconda stagione. L’attrice ha rivelato che, lavorativamente parlando, la gravidanza è stata un grande problema. Infatti dopo due anni di inattività per dedicarsi al figlio Mattia, l’attrice è rimasta senza lavoro.

Come se non bastasse la Ares, sua casa di produzione, è fallita. Un vero e proprio colpo basso per l’attrice, visto che la casa le procurava due fiction all’anno. La Arcuri però ha poi precisato: “Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità“. Infatti sono diverse le soddisfazioni ottenute dall’attrice. Poco fa Manuela ha ricevuto il premio per la migliore Attrice non protagonista al Festival di Venezia per il docu-film ‘I luoghi della speranza’. Adesso per la Arcuri ci sarà una nuova grande avventura, ossia quella come ballerina a ‘Ballando con le stelle‘.