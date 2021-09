Infortuni Dybala e Morata, doppia tegola per la Juventus: le loro condizioni

Ci sono aggiornamenti importanti sugli infortuni di Dybala e Morata, entrambi usciti dal campo durante Juventus-Sampdoria

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo le difficoltà iniziali, ora vuole recuperare le prime della classe in Serie A e tornare nelle zone che gli competono. Contro la Sampdoria sono arrivati 3 gol e i 3 punti tanto desiderati, ma non senza qualche nota stonata.

Oltre alle difficoltà in fase difensiva, i bianconeri se la sono dovuta vedere con gli infortuni di Dybala e Morata, due dei top player della squadra. La Joya è addirittura uscita in lacrime, lasciando presagire al peggio. Questa mattina si sono svolti gli esami di rito, che hanno potuto fornire un quadro clinico più completo sulle loro condizioni.

Infortuni Dybala e Morata, le loro condizioni: tornano contro la Roma?

Questa mattina, Dybala e Morata si sono recati al J Medical per alcuni esami dopo gli infortuni registrati ieri. Come riportato sul sito della Juventus con una nota ufficiale, per l’attaccante spagnolo è stata evidenziata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, invece, per la Joya.

I due attaccanti dovrebbero dunque rientrare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, e stringeranno i denti per provare ad esserci contro la Roma in Serie A. Sicuro dunque il forfait per la delicata sfida di Champions League contro il Chelsea e per il derby della Mole contro il Torino.