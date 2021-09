In piazza per le donne afghane, la protesta anche a Napoli

In molte città del Mondo e d’Italia è stato accolto l’ appello “RISE FOR AND WITH THE WOMEN OF AFGHANISTAN”, a manifestare in sostegno alla resistenza delle donne afghane. Da quando è cominciato il ritiro delle forze statunitensi in Afghanistan, con l’avanzare del controllo del potere dei talebani, le donne in Afghanistan sono in una condizione di sempre maggior pericolo. A Napoli il presidio si è svolto in piazza Dante ed ha visto la partecipazione di collettivi e associazioni, tra cui Non una di meno, e persone singole. Nel corso del presidio è stato mostrato un video delle manifestazioni delle donne in Afghanistan, ed è stato letto l’ appello, promosso da One Billion Rising, che si rivolge in una prima parte ai governi e a chi detiene poteri politici, in una seconda parte a tutte le persone partecipi e solidali.

Servizio a cura di Daniele Pallotta