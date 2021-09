Grande Fratello, ex concorrente racconta il suo dramma: la scoperta del cancro

Ex concorrente del Grande Fratello racconta per la prima volta come ha scoperto di avere un tumore al seno: “Sono scappata via”

La bellissima Carolina Marconi, conosciuta sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al reality di Mediaset, il Grande Fratello 4, è tornata a parlare della sua malattia nel salotto di Verissimo. In lacrime l’attrice venezuelana, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato per la prima volta come ha scoperto di avere un tumore aggressivo.

Tutto è partito quando assieme al compagno ha deciso di coronare un grande sogno: “Io e Alessandro stiamo da nove anni insieme e un anno e mezzo fa abbiamo deciso di avere un bambino”. Dopo averci provato più e più volte senza ottenere risultati, Carolina ha deciso di passare alla fecondazione artificiale.

“Ho dovuto fare diversi esami. Mancava solo la mammografia“, ha dichiarato la showgirl sottolineando che proprio in quel frangente il medico ha notato un piccolo nodulo che forse inizialmente ha sottovalutato: “Mi disse che non era niente di che”. La risonanza purtroppo per Carolina non ha dato un buon esito. In realtà il piccolo nodulo era un tumoretto molto aggressivo.

Carolina Marconi in lacrime: l’ex concorrente del Grande Fratello spiega come ha scoperto il tumore al seno

Carolina ha ricordato per la prima volta nel salotto di Verissimo il momento in cui le hanno diagnosticato un tumore aggressivo al seno: “Non lo volevo accettare“. La showgirl ha raccontato di essere scappata via quando le hanno comunicato i risultati della risonanza. L’ex gieffina è stata immediatamente raggiunta dal suo compagno il quale rassicurandola le ha detto che avrebbero affrontato tutto insieme.

Dopo quelle parole e l’intenzione di avere un figlio, Carolina è rientrata in clinica ed ha programmato l’intervento per asportare il tumore: “Mi sono operata il 6 aprile. Il 5 aprile ho scoperto che mia madre aveva un tumore alla tiroide“. Fortunatamente, però, per sua madre non è stato necessario intervenire con le chemio. Questo ha dato moltissima forza all’attrice venezuelana.

“Quando è arrivato il mio esame istologico mi sono autoconvinta che andava tutto bene, ma il medico mi disse che dovevo fare la chemio per sei mesi“, ha spiegato con voce rotta dal pianto Carolina. Ma dopo la paura è arrivata tanta forza per la 43enne che non vede l’ora di terminare l’ultimo ciclo per coronare il sogno di diventare madre. L’ultimo invito alle donne: “Fate prevenzione”.