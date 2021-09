Google, super sconti fino al 23% su tutti i prodotti: ecco il coupon da usare

Sul Google Store, sono comparsi alcuni super sconti su moltissimi prodotti top di gamma. Ma per usufruirne, serve un coupon

Anche per Google, è tempo di festeggiamenti. Vi abbiamo parlato poco fa del compleanno di Fortnite, che spegne ben 4 candeline e celebrerà la giornata con alcuni regali in esclusiva. Per Big G, gli anni sono decisamente di più. L’azienda è infatti nata 23 anni fa, e continua a dominare l’intero settore tech.

Per l’occasione, il gigante di Mountain View ha deciso di lanciare alcuni super sconti sui suoi principali prodotti top di gamma. Si parla del 20% anche su alcuni device come il Pixel 4a. Per usufruirne, c’è però bisogno di un coupon da inserire al momento del checkout.

Google celebra il suo compleanno: il coupon per gli sconti

Per tutta la giornata di oggi 27 novembre 2021 e fino alle 23:59, sarà possibile usufruire di alcuni super sconti sul Google Store. L’iniziativa garantisce fino al 20% in meno sui prezzi di listino, da applicare al momento del checkout. Come? Inserendo il coupon “GOOGLEBDAY“. Sono esclusi il Chromecast con Google TV, Nest Nello, Nest Camera indoro, Fitbit Charge 5, FitBit Charge 4 Tracker.

Ma non è finita qui. Sempre all’interno dello shop, c’è una vera e propria caccia al tesoro. Basta fare un giro nel sito e potrebbero spuntarvi dei pacchetti blu. Cliccandoci sopra, lo sconto salirà al 23%! Per farvi un esempio, il Google Pixel 4a potreste pagarlo circa 299 euro (invece che 389). Se avevate intenzione di acquistarlo, è questo il momento giusto.