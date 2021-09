GF Vip 6, nuova rivelazione di Soleil Sorge: “Mi fa sentire speciale”

Soleil Sorge continua a sorprendere il pubblico di Mediaset con le sue rivelazioni nella casa del GF Vip 6: “Mi fa sentire speciale”

Tra i concorrenti più chiacchierati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip troviamo sicuramente Soleil Sorge. Dopo le molteplici rivelazioni e discussioni che l’hanno vista al centro dell’attenzione con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la Sorge ha deciso di spiazzare tutti con una nuova confessione.

L’influenze che si era detta single prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha in queste ore dichiarato di essersi presa una cotta per un ragazzo prima di varcare l’ambitissima porta rossa del reality di Mediaset. Con la sua confessione ha lasciato senza parole i compagni di gioco nonché il pubblico da casa.

POTRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: esplode una nuova bomba

Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6 rivela: “Ho una persona fuori”

Soleil Sorge a poche ore dal quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip ha rivelato di avere una persona che l’aspetta fuori dalla casa più spiata d’Italia. “Ho una cotta presa da poco. Non vorrei aspettative ma qui dentro ci penso e crescono sia il sentimento che la mancanza. Fuori ho una persona che mi fa sentire speciale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, nuove scintille tra Volpe e Bruganelli: cos’è successo – VIDEO

L’influencer probabilmente ha deciso di uscire allo scoperto per mettere in chiaro che non c’è alcuna speranza per nessun vip presente nella casa. Non ci resta che attendere l’appuntamento di questa sera con Alfonso Signorini che al timone del GF Vip affronterà sicuramente la questione con Soleil.