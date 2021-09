Fortnite spegne 4 candeline: c’è un regalo speciale per gli utenti

Fortnite si prepara a festeggiare il quarto compleanno in maniera speciale. C’è un regalo per tutti gli utenti

Un vero e proprio fenomeno nato ormai 4 anni fa. Fortnite ha rivoluzionato il mondo del gaming, non soltanto grazie alle sue meccaniche di gioco. Epic Games ha saputo dare vita ad un brand di successo, con collaborazioni di livello che esulano dal mercato videoludico. A breve, il battle royale festeggerà il suo compleanno.

E non poteva farlo in maniera speciale, come ormai da tradizione. Sono infatti in arrivo alcune speciali sorprese a tema, alle quali gli utenti potranno accedere nei prossimi giorni. Ecco cosa bisognerà fare per portarsi a casa alcune speciali ricompense in tempo zero.

Fortnite, come ottenere le ricompense per il compleanno

1.. 2.. 3.. 4.. Fortnite’s Birthday is here once more 🎉 Join us in celebrating our 4th Birthday with cake, free rewards, and presents around the map for all. A birthday celebration for us is a celebration for you too! 🎈🎈Happy Birthday 🎈🎈 pic.twitter.com/wu7knwvRG7 — Fortnite (@FortniteGame) September 24, 2021

Per celebrare il suo quarto compleanno, Fortnite ha preparato alcune speciali sorprese per i suoi utenti. Sono stati lanciati infatti gli incarichi, per ottenere ricompense extra e gratuite. Gli utenti dovranno lanciare quattro regali e danzare davanti a quattro torte. Chi deciderà di partecipare, inoltre, avrà il compito di consumare una torta a march, per un totale di quattro partite totali.

Tante le ricompense a tema previste. Si parla di un dorso A Quattro Ganasce, del piccone Martello di Buon Compleanno e dell’emote 4? Record!. L’evento è già stato confermato tramite un tweet sul profilo ufficiale del videogame. C’è tempo fino alle ore 07:00 di domani martedì 28 settembre. Se non volete lasciarvi sfuggire nulla, il consiglio è di affrettarvi e iniziare sin da ora a completare le richieste.