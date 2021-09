Calciomercato Milan, c’è un top player per gennaio: colpo da favola

Calciomercato Milan, i rossoneri sognano in grande e preparano il grande colpo per gennaio. Arriva un top player?

Vigilia delicata per il Milan di Stefano Pioli, che domani sera si ritroverà ad affrontare l’Atletico Madrid a San Siro per la seconda giornata di Champions League. Pioli può sorridere, perché Kjaer e Florenzi sono tornati in gruppo e saranno arruolatili per il match.

Intanto, la dirigenza sta continuando a lavorare anche in ottica calciomercato. La squadra ha iniziato bene e la rosa a disposizione del tecnico parmigiano sembra già essere di livello, ma forse manca ancora qualcosa per il definitivo salto di qualità. Ed è per questo motivo che Maldini e Massara potrebbero affondare il colpo per un top player assoluto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Infortuni Dybala e Morata, doppia tegola per la Juventus: le loro condizioni

Calciomercato Milan, Coutinho è l’occasione di gennaio: i dettagli

Secondo quanto riferisce Marca, il matrimonio tra Philippe Coutinho e il Barcellona sarebbe ormai agli sgoccioli. Per il brasiliano solo 165′ fin qui, troppo poco per un giocatore che quattro anni fa è stato pagato 135 milioni di euro più bonus. Su di lui ci sarebbero diversi top club di Premier League, ma non solo: anche Milan e Juventus stanno monitorando la situazione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Ibrahimovic non si ferma al calcio, nasce la sua gomma: di cosa si tratta

Il grande ostacolo è dettato soprattutto dall’ingaggio di circa 10,5 milioni di euro a stagione. In questo senso, fa sapere il quotidiano spagnolo, il club di Laporta sarebbe pronto a dare il suo contributo. In scadenza nel 2023, non è da escludere una sua partenza in prestito con diritto di riscatto. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane.