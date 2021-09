Angelina Jolie volta pagina dopo il divorzio? Vicina ad un cantante famosissimo

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono dichiarati guerra a vicenda dopo il divorzio avvenuto nel 2019. Ma adesso cambia qualcosa nella vita sentimentale dell’attrice

Angelina Jolie è pronta a voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio con Brad Pitt. L’attrice statunitense, infatti, è stata vista più volte assieme ad un cantante famoso: Abel Tesfaye. Stando ai rumors che si ricorrono già da alcuni mesi, tra i due sarebbe nata un’emozionante love story.

Angelina ed Abel già a luglio scorso scatenarono l’attenzione e la curiosità dei fans. Difatti i due furono visti insieme ad un evento di Mustafa the Poet. Ma stando ad alcune indiscrezioni, al tempo l’attrice ed il cantante erano solo amici anche se lui non nascondeva il suo interesse per l’ex di Brad Pitt.

Adesso però qualcosa sarà cambiato. I paparazzi li hanno beccati insieme all’uscita da un ristorante a Los Angeles. Angelina ed Abel negli scatti che in queste ore stanno facendo il giro del web non sono mano nella mano ma sembrerebbero comunque affiatati. Intanto, al momento nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni lasciando un margine di incertezza nei fans.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono lasciati dopo cinque anni di matrimonio

Angelina e Brad Pitt hanno fatto sognare migliaia di fans con la loro storia d’amore ma dopo il divorzio si sono dichiarati guerra a vicenda. I due attori sono in battaglia legale per il vigneto francese, Château Miraval, il cui valore stimato è di 120 milioni di sterline.

Stando a quanto dichiarato da Brad Pitt, Angelina Jolie avrebbe provato a vendere la sua metà del castello negandogli il diritto di prelazione e profitto. Dopo l’affido dei figli, la battaglia legale che ha avuto inizio alcuni anni fa tra i due ex coniugi sembrerebbe dunque non avere fine.