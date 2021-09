Numerosi professori di Amici invaderanno un programma di Rai 2 che è in fase di registrazione proprio in questi giorni. Scopri i nomi dei docenti coinvolti e tutti i dettagli trapelati sulla trasmissione.

Rai 2 sta portando avanti un progetto televisivo molto ambizioso, che avrà come protagonisti i migliori atleti italiani vincitori del Campionato italiano delle arti performative. La competizione è promossa da C.S.A.In., riconosciuta dal CONI e con un approccio molto importante alla multidisciplinarietà.

LEGGI ANCHE >>> Amici, l’omaggio di Sangiovanni a Maria De Filippi: grande emozione – FOTO

NON PERDERTI >>> Amici 21, Deddy punzecchia l’insegnante: la risposta lascia a bocca aperta

Secondo le indiscrezioni rivelate da Tvblog, nel programma si vedranno gare fra compagnie, solisti e atleti. Proprio come succede nell’amatissimo programma Amici, anche in questo nuovo format ci dovrebbero essere dei giudici a decidere il destino dei concorrenti della trasmissione, il cui nome provvisorio dovrebbe essere Performer Italian Cup.

Amici, ecco i nomi dei professori che andranno su Rai 2

In questa nuova trasmissione di Rai 2 ci sarà una vera e propria invasione di professori di Amici. Fioretta Mari si dedicherà alla recitazione, Maura Paparo sarà docente di danza e Grazia Di Michele insegnerà il canto. Uno dei professori più amati di sempre di Amici, invece, avrà l’opportunità di ricoprire un ruolo centrale nel programma.

LEGGI ANCHE >>> Gomorra 5, il protagonista si racconta: “Tanti amici non ce l’hanno fatta”

Si tratta di Garrison Rochelle, uno dei primi professori di danza della scuola di Maria De Filippi. Per lui ci sarà l’opportunità di sperimentarsi alla conduzione della trasmissione accanto a Valentina Spampinato, che è anche produttrice del programma. Molti dettagli sono ancora da definire, ma lo show dovrebbe andare in onda in seconda serata.