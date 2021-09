Amici, l’omaggio di Sangiovanni a Maria De Filippi: grande emozione – FOTO

Sangiovanni ritorna sul palco di Amici e riaffiorano i ricordi. L’omaggio a Maria De Filippi fa impazzire tutti: “Permette ad un sacco di ragazzi di trovare il futuro”

Tornare a casa fa sempre una certo effetto ed è il caso di dirlo per Sangiovanni che nella giornata di ieri ha preso parte al secondo appuntamento di Amici 21 dove la sua emozione è stata evidente. Il cantante, ex allievo della scuola di Maria De Filippi, ha presentato il suo nuovo singolo “Raggi Gamma” tra gli applausi del pubblico.

Subito dopo, su Instagram, non ha potuto fare a meno che dedicare un lungo post alla queen di Canale Cinque che gli ha spianato la strada per il successo. Difatti, il giovane cantante ha scritto: “Ringrazio Maria perché permette ad un sacco di ragazzi di trovare un futuro, una possibilità, uno sfogo“.

Sangiovanni omaggia la De Filippi con un lungo post su Instagram: tanta emozione

E’ stata una grande emozione per Sangiovanni tornare ad Amici dove ha presentato il suo nuovo singolo “Raggi Gamma”. Subito dopo l’ex allievo della scuola di Canale Cinque non ha potuto fare a meno che omaggiare su Instagram chi gli ha permesso di arrivare al successo: Maria De Filippi.

Il 18enne nel lungo post ha dichiarato: “E’ passato un anno e mi è cambiata la vita. L’anno scorso salivo su quel palco senza nulla se non con un urgente bisogno di comunicare, scrivendo e cantando. La musica era l’unica cosa che mi salvava le giornate, e forse l’unico portale in cui potevo entrare per farmi comprendere”.

A distanza di un anno Sangio è tornato sul palco di Amici con lo stesso urgente bisogno. “Ringrazio questo mondo, questa posto, per avermi dato la possibilità di dire quello che volevo dire, senza limiti o confini. Mi sono sentito capito per la prima volta nella mia vita e questo lo porterò con me per sempre!”.

Il cantante ha poi spostato l’attenzione sul suo nuovo singolo: “Il mio percorso è iniziato qui e riparte da qui, ‘Raggi Gamma’ è vostra ed è la prima di un nuovo me, di un nuovo progetto, di un nuovo percorso. Sarà il destino”. Infine Sangiovanni ha ringraziato tutti coloro che, assieme a Maria, gli hanno dato la possibilità di arrivare fino a questo punto: i suoi fans. “Siamo una famiglia!“.