Alessandro Cattelan, che incubo: arriva la batosta definitiva. L’ultima puntata del suo show su Rai 1 non è andata come aveva previsto

Era la seconda ma anche l’ultima puntata del suo show, come aveva deciso da tempo con la direzione di Rai 1. Per questo Alessandro Cattelan voleva chiudere bene la sua esperienza con ‘Da Grande‘, programma che ha conquistato la prima serata ma niente è andato come aveva programmato.

Lo dicono i dati relativi agli ascolti tv che confermano quanto era successo una settimana fa. La puntata finale di ‘Da grande’ ha messo insieme 2.196.000 spettatori pari al 12% di share. Invece su Canale 5 ‘Scherzi a Parte‘ con la conduzione di Enrico Papi è stato visto da 3.043.000 spettatori pari al 17.3% di share. Come a dire che sono i due programmi più visti, ma la differenza è stata ancora una volta netta.

Sette giorni fa, ironizzando ma fino ad un certo punto, l’ex conduttore di X Factor su Sky Uno aveva dato la colpa alla finale degli Europei di pallavolo poi vinta dall’Italia. Questa volta però lo sport non era un concorrente diretto e lui non ha nemmeno approfittato dell’ottimo lancio da parte dei ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’. Il game show di Amadeus è stato visto da 4.603.000 spettatori per il 20.8% di share mentre su Canale 5 la puntata di ‘Paperissima Sprint’ ha totalizzato 3.395.000 spettatori con uno share del 15.3%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ballando con le Stelle, subito scintille tra due concorrenti: è scontro! – VIDEO

Alessandro Cattelan, che incubo: ma anche per Mara Venier non è stata una domenica facile

La grande giornata di Mediaset e soprattutto di Canale 5 è stata completata anche da un altri scontro importante e molto atteso. Perché la concorrente di Mara Venier, padrona di casa a ‘Domenica In’ doveva essere almeno nella prima parte Anna Tatangelo con ‘Scene da un matrimonio‘, per ora rinviato a data da destinarsi. E la scelta ha pagato alla grande.

Su Rai1 Domenica In infatti il programma della zia Mara ha totalizzato 2.219.000 spettatori (14% di share) nella prima parte e 1.856.000 spettatori (13.2%) nella seconda. Invece su Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi‘ 2.467.000 (16.5%), ‘Verissimo‘ 2.312.000 (per il 18%) e ‘Verissimo – Giri di Valze’r 2.185.000 (15.8%).