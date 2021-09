Al Bano e quella scomparsa che ha stravolto la sua vita: “Una parte di me è andata via”

Torna a parlare Al Bano su una scomparsa che gli ha cambiato la vita: il toccante racconto del cantante durante la sua ultima intervista.

Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato anche Al Bano. Il cantante pugliese si è raccontato tra carriera e vita privata ai microfoni del talk show di Canale 5, facendo commuovere la padrona di casa. Inoltre l’artista ha avuto occasione anche di rivelare cos’è successo davvero all’Arena di Verona. Al Bano ha affermato di non esser stato invitato all’Arena di Verona, ma è stato convinto ad andare nella città scaligera su invito di Vittorio Sgarbi, visto che era presente anche il gruppo della sorella. I

nfatti durante la serata c’erano tutti i grandi cantanti italiani come Gianni Morandi e Morgan, per dedicare il concerto al compianto Franco Battiato. Il pugliese è così salito sul palco con Sgarbi, ma poco dopo è stato cacciato via dal pubblico che li ha etichettati come ‘Fascisti’. Così il critico d’arte è andato via, mentre invece l’artista ha chiesto scusa per la presenza non richiesta. Per questo motivo alla fine Carrisi è riuscito a strapapre qualche applauso dal pubblico. Sul concerto l’artista ha precisato: “Non era il modo di onorare Battiato, sembrava più un discorso politico. Io non ho mai fatto politica“.

Al Bano, il toccante racconto della scomparsa di mamma Iolanda: aveva 97 anni

Nel corso dell’intervista in onda su Canale 5, Al Bano non ha parlato solamente del concerto all’Arena di Verona in onore di Franco Battiato. Infatti il cantante ci ha tenuto a ricordare anche l’amata mamma Iolanda. Infatti l’anziana signora è scomparsa due anni fa all’età di 96 anni. Il racconto è riuscito a commuovere Silvia Toffanin.

Infatti a Verissimo il cantante ha rivelato: “Ha scelto il momento migliore per andarsene lassù. Aveva quasi 97 anni, non era più la solita mamma Iolanda. Nell’ultimo anno, dovevano fare tutto per lei e lei non lo accettava“. Al Bano ha poi concluso: “Si ribellava. Stavo partendo per l’Albania, mi ha chiamato mio fratello dicendomi di tornare. Quando perdi un bene così grande, c’è una parte di te che se ne va. Ma dobbiamo imparare a vivere anche senza i nostri genitori“.