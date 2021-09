Uomini e Donne, lo struggente racconto sul tumore: nozze posticipate

Una coppia che si era conosciuta quasi due anni e mezzo fa a Uomini e Donne si è trovata costretta a rimandare per la seconda volta la data di matrimonio a causa delle condizioni di salute di lei: ecco il loro racconto.

Sono quasi due anni e mezzo che Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Sempre nello studio Mediaset era arrivata la proposta di matrimonio, che lei aveva accettato. A causa del Covid ed al lutto del padre di Luisa, la cerimonia era stata rimandata all’estate 2021.

Una nuova brutta notizia aveva costretto la coppia a rimandare ulteriormente i loro piani di matrimonio. Luisa Anna Monti, infatti, aveva scoperto di avere un tumore al seno, e si è dunque sottoposta a luglio ad un’operazione di sette ore, in cui hanno anche asportato un tumore benigno alle ovaie.

Uomini e Donne, Luisa e Salvio posticipano le nozze

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta sono tornati a parlare con il settimanale di Uomini e Donne per raccontare come sta procedendo la loro relazione. L’amore è forte, ed i progetti di matrimonio sono rimasti, anche se in questo momento le cure mediche di lei sono più importanti. La cerimonia di nozze è infatti stata posticipata a dicembre o all’anno prossimo.

L’intervento di Luisa è andato bene, ma ora lei sta seguendo delle terapie molto impegnative. La aspettano ventiquattro sedute di radioterapia, oltre ad una terapia ormonale per i prossimi cinque anni. In base agli accertamenti medici, potrebbe anche essere sottoposta ad una chemioterapia leggera.

