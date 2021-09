Uomini e Donne, la stoccata di Gianni Sperti spiazza tutti: nessuno se lo aspettava!

A Uomini e Donne si scaldano gli animi e Gianno Sperti lancia la sua stoccata proprio nei suoi confronti.

Uomini e Donne è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Da allora, oltre ai numeri importanti, sono tornati anche i primi screzi e attriti tra nuovi e vecchi protagonisti, opinionisti inclusi. Ad esempio Gianni Sperti, per quanto riguarda i nuovi tronisti, al magazine di UeD, afferma di aver trovato dei ragazzi semplici e questo aspetto gli piace.

C’è chi l’ha colpito in modo particolare, ovvero Andrea Nicole. Il ballerino è sicuro che la tronista farà vivere ai presenti in studio e al pubblico a casa “una bella storia d’amore”. Parola di Gianni Sperti che su Joele sembra avere qualche dubbio. “Non riesco ancora a inquadrarlo, secondo me non si è dato completamente con naturalezza”, ha affermato l’opinionista.

Uomini e Donne, la stoccata di Gianni Sperti spiazza tutti: “Tra noi non corre buon sangue”

Giorgio Manetti di recente ha elogiato Isabella Ricci e si è detto pronto a conoscerla. Gianni Sperti a tal proposito ha fatto notare che tra lui e l’ex cavaliere di Firenze non è corso buon sangue.

Il ballerino ammette anche di trovare “bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l’antagonista di Gemma”. Detto ciò, fa presente che Manetti ha tutto il diritto di tornare a far parte del parterre, come hanno fatto molti altri. Pertanto, non gli resta che attendere questo ingresso, se mai ci sarà.