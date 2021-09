Royal Family, Harry e William verso la reunion: il motivo è legato alla principessa Diana. I fan attendono con ansia

All’interno della Royal Family la loro rottura è stata forse quella più rumorosa. I principi Harry e William sembravano filare d’amore e d’accordo fino a qualche anno fa, poi come d’un tratto il loro feeling si è andato via via sgretolando. Divergenze di vedute sullo stile di vita, sulla scelta di Meghan e sull’atteggiamento nei confronti degli altri componenti reali. Troppo estroverso e fuori dagli schemi il primo, più conservatore e ligio alla causa il secondo. Un connubio destinato a scoppiare da un momento all’altro e che ha trovato la perfetta miccia di detonazione nell’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey. Da marzo i fratelli hanno mantenuto solo rapporti istituzionali e ridotti davvero all’osso. Nemmeno l’opera di mediazione di Kate Middleton ha portato risultati. Ora però c’è qualcosa che potrebbe riavvicinarli e ‘costringerli’ ad una tregua. Entrambi erano legatissimi alla figura di Lady Diana e non perdono occasione per ricordarla nel migliore dei modi.

Harry e William sono entrambi “desiderosi di prendere parte” alle celebrazioni per i Legacy Awards 2021 del Diana Award che si terranno a dicembre. A dichiararlo è stato l’amministratore delegato dell’organizzazione Tessy Ojo. La cerimonia di premiazione si terrà presso l’Althorp House, nel Northamptonshire, dove è cresciuta la principessa Diana.

Royal Family, Harry e William verso la reunion: tutto merito di Lady Diana

Come annunciato a luglio, l’amato fratello della defunta Principessa del Galles, Earl Spencer, sarà l’ospite dell’evento di premiazione del 2021.

Ma la signora Ojo ha rivelato che entrambi i principi vogliono contribuire alle celebrazioni di quest’anno, che comprenderanno un’intera settimana di eventi.

Ha detto a Richard Eden del Daily Mail: “Siamo lieti di avere ancora il sostegno del Duca di Cambridge e del Duca di Sussex. In questo momento siamo l’unico ente di beneficenza che li coinvolge entrambi. È davvero un privilegio“. Poi aggiunge: “Per noi, non importa dove si trovino nel mondo. Sono impegnati congiuntamente per i premi”.

Non è chiaro se i duchi di Sussex e Cambridge prenderanno parte ai prossimi eventi del Diana Award insieme e di persona o collaboreranno con l’organizzazione separatamente. Di sicuro però, un disgelo ufficiale si può mettere a referto e in fan già apprezzano.