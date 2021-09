La piccola Lilibet Diana dovrà ricevere il battesimo e i suoi genitori, Harry e Meghan Markle hanno preso una decisione importante per quel giorno.

I duchi di Sussex hanno le idee chiare sul battesimo della loro secondogenita. Nonostante tutti gli screzi con la famiglia reale inglese, Harry e Meghan hanno fatto sapere che il battesimo della piccola Lilibet Diana verrà celebrato dinanzi alla regina Elisabetta, di cui porta il nome più intimo.

Da parte i rancori e le offese. I Sussex ripetono quanto fatto in precedenza, ossia battezzare la piccola come già stato fatto con il primogenito Archie, venuto al mondo a Londra nel 2019, prima della Megxit. “Vogliono una cerimonia reale”, erano state le parole pronunciate non molto tempo fa da una fonte vicina alla coppia. Oggi però nuovi aggiornamenti hanno forse cambiato tutto.

Royal Family, battesimo di Lilibet Diana: clamorosa decisione

Il battesimo di Lilibet si terrà a Windsor o a L.A.? Rispetto al fratello, battezzato a Londra dopo poco più di un mese dalla nascita, la secondogenita potrebbe subire una sorte opposta. Il corrispondente della Nbc che segue gli affari della Casa Reale conferma che la piccola nata a giugno di quest’anno a Santa Barbara, in California, non sarà battezzata a Windsor e all’origine di questa scelta ci sarebbe stato un presunto intervento dello zio William.

Lillibet, secondo quanto riferisce la Nbc, non otterrebbe dunque il sacramento nella Cappella di San Giorgio, lo stesso luogo dove invece fu battezzato, il 6 luglio del 2019, il fratello Archie Harrison. “Uno dei problemi più grandi che Meghan ha davvero incontrato è che voleva che sua figlia, Lilibet Diana, fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito, il principe Henry. Sia Henry che Meghan erano molto desiderosi di fare quel ritorno e assicurarsi che il battesimo avvenisse, in particolare davanti a Sua Maestà la Regina. Alcune persone potrebbero dire che stanno solo facendo soldi sul loro collegamento reale. E perché no? È così che fanno soldi ora”.