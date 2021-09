Netflix fa il pieno di novità: film e serie TV in uscita ad ottobre

Con il mese di ottobre ormai alle porte, è tempo di parlare delle novità in arrivo su Netflix. Ecco tutti i nuovi film e le serie TV

Il catalogo di Netflix è in continuo aggiornamento. Come ormai da tradizione, ogni inizio del mese vuol dire nuove aggiunte in arrivo. Si parla sia di film che di serie TV, originali e acquistati. E il mese di ottobre sarà veramente ricco di interessanti aggiunte, con alcuni film originali tra i più attesi.

Si parla principalmente di “The Guilty” e “Army of Thieves”, ma anche la seconda stagione di “Locke & Key” e la terza di “You”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le principali novità pronte a fare il loro esordio sulla piattaforma di Reed Hastings.

Netflix, i film e le serie TV in uscita ad ottobre

Partiamo dai film in arrivo su Netflix ad ottobre. Tra gli originali, il 1° ottobre è già il turno di Forever Rich, Swallow e The Guilty. Tra i più attesi Rancore l’8 ottobre, ma anche Io, tu, lui e lei il 15 ottobre. Si chiude il 27 del mese con Hypnotic e il 29 con Army of Thieves.

Spazio anche a moltissimi grandi classici già dal 1° ottobre con Anatomy, Love you to Death e Nightmare 5. Les Carabiniers farà il suo esordio il 6 ottobre, mentre il 14 arriva il turno di Slashers. Spazio ad Unfaithfuldal 15 ottobre, mentre si chiude il 20 con D.N.A. – Decisamente Non Adatti.

Passiamo ora alle Serie TV originali. Attesa per On My Block, che arriva il 4 ottobre con la quarta stagione. Il Club delle Babysitter torna l’11 ottobre con la seconda stagione, mentre il 15 del mese arriva la stagione 3 di You. Attesa anche per Il Tempo che ti Do, in arrivo con la prima stagione il 29 ottobre. Il 23 ottobre è anche il turno dell’amatissima The Office con Steve Carell.